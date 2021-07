Bilhete Postal

Está mais difícil do que pensávamos acabar com a maldita pandemia. Porém, vamos manter o sangue frio. Não me canso de repetir algumas ideias básicas: o regresso da vida de todos os dias trará sempre mais infeções. A pressão nos hospitais não significa caos nos hospitais. Temos de organizar a resposta da melhor forma possível.Não está no nosso horizonte o nível zero da doença. Erradicar a Covid é ainda sonho longínquo. O nosso objetivo deve ser evitar tantas mortes quanto possível. Está a acontecer. Vejamos esta comparação: ontem, 2362 casos, 4 mortes. A 17 de fevereiro, 2324 infetados, 127 mortes.Atenção hoje, por isso, ministros em conselho: há todo um abismo de vida a separar estas realidades. O milagre chama-se vacina. Façamo-la chegar a todos sem entrarmos em pânico. Isso só iria agravar o problema.