Bilhete postal

"Agora vai ser em quantidade e não em qualidade", alertou Gouveia e Melo. O líder da ‘task force’ bem tentou prevenir, mas a eficácia da mensagem foi limitada.A enchente nos centros de vacinação traz inevitavelmente algumas horas de espera, de norte a sul do País.Os milhares de casos diários de infeção aproximam-nos dos piores dias da pandemia. Mas o número de mortes é muitíssimo mais baixo. Por isso, se for verdade que estamos a assistir a uma corrida entre as vacinas e o vírus, todas as horas passadas nas filas significam vidas poupadas à tragédia.Admitir mais restrições, como fez a ministra Temido, é um absurdo, além de passar a mensagem errada.Agora que já há uma boa expectativa de sobrevivermos ao vírus, teremos de nos concentrar na melhor forma de convivermos com ele.Também por isso, confinar é morrer.