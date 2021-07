Bilhete Postal

Os pais invocam objeção de consciência e não querem os filhos em aulas que o Estado exige. Terão esse direito?O Estado obriga as crianças a terem aulas sobre matérias que cabem à família. Será legítimo?A notícia dos dois irmãos retidos por faltarem às aulas de Cidadania suscita um debate que nos deve convocar a todos.Os dois rapazes são as principais vítimas deste imbróglio.A ética do Estado deve estar acima da mera lógica da punição.Não prejudicar as crianças é um imperativo categórico que a todos deve vincular.O Ministério da Educação mostraria rara grandeza se abdicasse de aplicar a lei do mais forte a estes jovens apanhados pela tenaz da dupla teimosia. Extremadas de novo as posições, será ainda possível tal grandeza?