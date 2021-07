Bilhete Postal

Foi seguramente um dos dias mais negros na história do Sport Lisboa e Benfica.O conjunto de indícios que levou à detenção do presidente dita uma certeza: o percurso de Luís Filipe Vieira à frente do clube deve ter chegado ao fim.Cabe agora aos restantes dirigentes colocarem a instituição a salvo do destino de Vieira.O Benfica deve demarcar-se de uma guerra que não é sua, e decretar que agora é tempo de a Justiça fazer o seu trabalho.Os estatutos outorgam a Rui Costa o dever de liderar o clube em caso de impedimento do presidente.Porém, o pior que poderia acontecer ao Benfica seria eternizar um líder que não foi eleito, e que por essa razão estará inevitavelmente fragilizado.Tão depressa quanto possível, o clube da Luz deve ter eleições, e virar uma página triste da sua história centenária.