Bilhete Postal

Logo nas primeiras horas após a detenção ficou claro, tal como aqui sublinhámos, que o percurso de Luís Filipe Vieira no Benfica tinha chegado ao fim. Vieira julgava ter um lugar na História como o presidente mais duradouro de sempre. Afinal, será lembrado por motivos bem diferentes.Uma vez entronizado como novo líder, cabe a Rui Costa unir os cacos da instituição, distanciá-la do seu antigo chefe, agora tóxico, e constituir-se, tão depressa quanto possível, assistente do processo judicial, porque o Benfica é a grande vítima deste caso.Ora, se o Benfica é a vítima deste caso, o novo presidente deve evitar os perigos de uma transição forçada. O pior risco para Rui Costa é ser uma espécie de Santana Lopes do Benfica. Sem a legitimidade do voto, jamais terá a força do poder democraticamente legitimado, e o pântano tomará conta da Luz.