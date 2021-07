Bilhete Postal

Para Portugal, o Europeu que agora termina foi uma desilusão. Cinco anos depois, a seleção nacional perde o trono e entrega-o à sucessora, a Itália.Mas também para a UEFA, e para o futebol em geral, este torneio não correu nada bem. As equipas que atuaram mais vezes em casa foram beneficiadas até à final, e isso reduziu a paixão.Pior: as mais duradouras memórias que ficarão destes dias são um jogador à porta da morte e um penálti que levou a Inglaterra ao colo. Erro que irá certamente juntar-se ao golo fantasma da final de 1966.O Euro 2020 marca uma fronteira para o futebol. O negócio sobrepôs-se definitivamente ao jogo. Só esse pecado original justifica levar o torneio a tantos países ao mesmo tempo. O rumo terá de mudar, ou é o próprio futuro do futebol como desporto de massas que ficará em risco.