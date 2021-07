Bilhete Postal

Sempre foi, para mim, uma enorme perplexidade, quer como cidadão, quer como jornalista, a rapidez com que os preços dos combustíveis sobem quando o petróleo fica mais caro, e a lentidão com que descem quando a matéria-prima fica mais barata.O estudo sobre como se forma o preço da gasolina e do gasóleo, feito pela Entidade para o Setor Energético, que hoje noticiamos, desfaz alguns mitos, e é um forte contributo para a clarificação do problema.Matéria-prima cara, sim senhor. Fiscalidade das mais altas da Europa, sem dúvida. Mas também há um problema com as margens das petrolíferas, que estão em níveis recorde.A intenção do Governo de atuar nesta matéria é, por isso, de aplaudir, e deve concretizar-se com urgência.O garrote dos combustíveis começa a asfixiar-nos a todos.