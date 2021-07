Bilhete Postal

O dia da saída do presidente que mais tempo liderou um clube seria sempre um dia histórico. Quando estamos a falar do Benfica e de Vieira, com todas as paixões que nos últimos tempos foram insuflando uma aura de escândalo e corrupção em redor do regime encarnado, é inevitável que o País fique preso a esta autêntica novela de verão.Na verdade, a forma como em apenas 10 dias caiu um dos homens mais poderosos do futebol português é prova de que, nesta indústria, o poder é muitas vezes ilusório, baseado em ficções, orçamentos irrealistas e riqueza de pechisbeque.Rui Costa acertou na apresentação no relvado, na visita às bases do hóquei em patins e na exigência de eleições. Porém, os tempos mais próximos vão multiplicar candidatos a sucessor de Vieira. Vem aí um novo verão quente para o Benfica.