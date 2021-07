Bilhete Postal

O dia tem quatro protagonistas. Jorge Lacão, Ascenso Simões, Sérgio Sousa Pinto e Marcos Perestrello. Deputados à altura da tradição democrática do PS. Votaram contra o seu próprio partido pela revogação do odioso artigo 6 da Carta de Direitos Humanos na Era Digital.



O leitor deve estar atento a esta lei.





É a primeira tentativa no Portugal democrático de criar uma lógica censória, com julgamentos das notícias por entidades reconhecidas pelo Estado. Foi para fechar a porta que assim se abriu à censura que os deputados socialistas se rebelaram, unindo os seus votos aos do CDS e da Iniciativa Liberal na tentativa de acabarem com esta vergonha.

O PS deve honrar a sua História, aproveitar a nobreza da rebelião para exterminar, na especialidade, o sonho censório que germinou dentro de si, e apagar de vez o - repito - odioso artigo 6.