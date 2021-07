Bilhete Postal

Na fase mais crítica da governação, em que vários ministros espalham disparates nas suas áreas, e as sondagens registam as dificuldades de António Costa, eis que o principal confronto parlamentar do ano se transforma num passeio dos alegres para o primeiro-ministro.

É claro que a ausência de Rui Rio, por motivos familiares dolorosos, alterou a natureza da sessão.

Mas a fragilidade do argumentário daqueles que são, objetivamente, os homens do presidente do PSD mostra quão longe está a direita de estruturar uma alternativa ao PS.

E assim o Governo anda à solta, porque não vislumbra o mínimo sinal de alternância. Isso agrava os defeitos do exercício do poder, e esbate-lhe as qualidades.

Eis a grande síntese do estado da nação: o regime está com um problema muito sério.

Esse problema chama-se PSD.