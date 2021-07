Bilhete Postal

Algo que acontece uma vez a cada 10 anos merece leitura atenta. O autorretrato que resulta dos primeiros dados dos Censos deste ano, agora divulgados, confirma os traços gerais do nosso rosto coletivo.Tal como já suspeitávamos, somos um país cada vez mais centrado no litoral, com mais de metade da população a viver num conjunto limitado de concelhos dos distritos de Lisboa e do Porto. Somos também um país que encolhe, em resultado de anos a fio de baixa natalidade.Eis um problema muito mais relevante que os ciclos eleitorais, eis um desafio muito mais duradouro que o destino a dar aos milhões da bazuca.Como há anos vimos sublinhando aqui no CM, este é o grande desafio que enfrentamos como nação antiga de quase 900 anos. O desafio da natalidade.Porque um país que encolhe é um país sem futuro.