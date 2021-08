Bilhete Postal

A história olímpica portuguesa não é famosa, mas este ano os nossos atletas já arrecadaram 3 medalhas. Na verdade, à hora a que o leitor recebe o seu Correio da Manhã talvez já tenham arrecadado 4, se o triplo salto tiver corrido como tudo indica que pode correr, com ouro e hino nacional proporcionado por um cidadão português nascido em Cuba, e de nome Pedro Pablo Pichardo.Parabéns, por isso, a cada um dos medalhados, que vão ficar na História. O sucesso do desporto português tem sempre nome próprio, pessoal e intransmissível, porque depende principalmente do esforço individual.Se se confirmarem 4 medalhas isso será recorde absoluto. O segredo foi fazer diferente de Londres e do Rio. A forma de pensar as missões olímpicas mudou.A aposta centrou-se nos grandes candidatos a medalhas. Pelos vistos resultou.