Bilhete Postal

Falemos um pouco de futebol. Começa hoje o campeonato que nos vai acompanhar nos próximos 9 meses. E esta será uma época muito especial. Os estádios têm estado vazios no último ano e meio, por causa da pandemia.O futebol descobriu que nada é eterno, nem a paixão nas bancadas, onde o silêncio foi impondo a sua lei. Hoje, ver a bola em casa é uma tentação enorme para os fãs do jogo. Ir ao estádio é muitas vezes caríssimo, desconfortável, muito pouco seguro, e raramente traz algum valor acrescentado.Os clubes teimam em não estar preocupados com a satisfação dos seus clientes, que são sobretudo os que pagam bilhete para ver o jogo.É a própria natureza do futebol como espetáculo de massas que vai ter de ser recuperada entre nós. Esse é o principal desafio da Liga que hoje começa. Que ganhe o melhor, e que o melhor, se possível, seja o futebol.