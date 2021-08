Bilhete Postal

Numa altura em que o Governo aposta tudo na economia, com a ‘bazuca’ a disparar a grande velocidade, seria dramático um retrocesso no combate à pandemia. Os sinais de desnorte por parte das autoridades de saúde devem, porém, preocupar-nos. Vacinação dos jovens? Veremos, diz a DGS.Terceira dose nos lares, como hoje é pedido aqui no no CM? Prematuro... As melhores práticas internacionais de nada nos têm servido. O Presidente lá recorda que no início até a máscara era desnecessária. Só que o alerta presidencial tem caído em saco roto. Costa não é adepto de remodelações. A resistência do chefe de Governo chegará às direções-gerais?Estejamos atentos, porque a tensão entre Graça Freitas e o vice-almirante está claramente a crescer. "O tempo está a acabar", disse ontem, sibilino, Gouveia e Melo.