Bilhete Postal

Em devido tempo devemos alertar todos os portugueses para a relevância do que aí vem.No próximo fim de semana o País vacina os jovens de 16 e 17 anos.O problema é que apenas cerca de metade dos portugueses com essa idade agendou a sua presença.Não é possível defendermos a urgência de regressar à normalidade e não fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a vacinação se complete tão depressa quanto possível.É por isso importantíssimo fazer o autoagendamento, e depois estar presente para receber a vacina.O ano letivo está aí à porta, e não devemos pactuar com a criação de bolsas de pânico na sociedade portuguesa.O próximo fim de semana é, por tudo isto, um marco decisivo para a nossa vida coletiva.Ninguém - jovens, pais, famílias em geral - tem o direito de falhar este compromisso.