Bilhete Postal

Ninguém no seu perfeito juízo fica indiferente a uma série de acontecimentos raros, e até bizarros, que têm ocorrido nos últimos dias.As cheias e a mortandade provocadas pelas tempestades no Centro da Europa, em pleno verão, juntam-se às imagens de neve na América do Sul, aos fogos devastadores nos países mediterrânicos, e aos ‘capacetes de calor’ com temperaturas inimagináveis no Canadá e nos Estados Unidos. E são apenas alguns exemplos, retirados da memória breve das notícias.Mesmo para os mais céticos sobre os efeitos das alterações climáticas é hoje evidente que algo de diferente está a ocorrer no Planeta.O alerta sobre o futuro agora deixado pela ONU é para ser levado a sério. O secretário-geral, António Guterres, parece empenhado em fazer desta luta o seu legado.Oxalá tenha sucesso. Pelo bem de todos.