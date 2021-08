Bilhete Postal

Um Estado que não honra quem o serviu mais não faz que humilhar-se aos olhos dos seus.As promessas feitas aos ex-combatentes não estão a ser cumpridas. Uma lei aprovada em setembro ainda não está a ser posta em prática, prejudicando milhares de cidadãos que combateram ou serviram em nome de Portugal.O grave neste facto que hoje denunciamos é que muito provavelmente nem se trata de um problema de dinheiro, verba ou vontade. O mais certo é que a origem do atraso seja o desleixo das autoridades, a falta de cuidado e preocupação, e mesmo a forma preconceituosa como muitas vezes o poder político tem olhado para estes homens.No fundo, o Estado aposta no esquecimento e no silêncio. Isso é injusto para os ex-combatentes e indigno para o País. Trata-se de uma falha que deve ser reparada com urgência.n