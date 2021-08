O cenário de alarme para a proteção civil está montado. O calor extremo que se anuncia para os próximos dias aumenta os riscos de incêndio, e a nossa História recente, com mais de uma centena de mortos por causa dos fogos, leva-nos a encarar com um misto de receio e de determinação este género de desafios. Na verdade, depois da grande tragédia de 2017 o País tem sabido evitar a perda de vidas. Parte do mérito desse sucesso é do ministro Eduardo Cabrita, sob pressão em várias áreas da sua governação mas merecedor de elogios pelo trabalho desenvolvido na prevenção das fatalidades resultantes da ação das chamas. Cabrita não vai ser remodelado, e tem agora em mãos a missão em que é mais forte e em que o País lhe reconhece mérito. No passado ganhou crédito por ter criado condições para Marcelo se recandidatar. As Autárquicas são as segundas eleições em que o seu trabalho vai ser decisivo.

