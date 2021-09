Bilhete Postal

É na pequena criminalidade que germinam crimes cada vez mais graves. Desde a experiência do mayor Giuliani em Nova Iorque que sabemos que é no combate à pequena criminalidade que se começa a ganhar a guerra contra o crime violento.Tratar os pequenos desacatos com mão firme dissuade os jovens delinquentes. A incrível história do gang do gás, na Linha de Sintra, mostra como o desleixo no combate a pequenos roubos foi engrossando a gravidade dos ataques, até que, no fim de semana passado, culminou num homicídio.Manuel Rodrigues, especialista do, já explicou que os sinais que deteta indicam que os homicidas, sejam eles quem forem, não vão ficar por aqui. Aberta a porta terrível do crime de sangue, o perigo espreita.O policiamento das zonas suburbanas deve ser prioridade relevante da política de segurança interna.