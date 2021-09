Bilhete Postal

Quando ao negacionismo se junta a autoridade de um juiz, está criado um problema que pode ser grave.Rui Fonseca e Castro é juiz mas tem sido notado entre a comunidade pelas atitudes de contestação às medidas de combate à pandemia. O chamado negacionismo.É sempre espantoso quando as provas da ciência incluem milhares de vidas salvas e mesmo assim há quem procure olhar para o outro lado. Mas a liberdade é um valor essencial da civilização ocidental. E a liberdade inclui o direito ao disparate.Porém, quando vemos alguém ungido no papel de juiz a barafustar com a polícia, de dedo em riste, sabendo que conta com a impunidade do seu estatuto, não podemos continuar a olhar para a personagem como mero negacionista.O juiz Castro é neste momento um problema muito sério para a Justiça.