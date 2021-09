Bilhete Postal

Rui Costa será presidente do Benfica nos próximos anos. A forma como enfrentou os desafios decorrentes da saída de Vieira já indicava que dificilmente perderia as eleições. O sucesso desportivo obtido em agosto confirmou o prenúncio.A saída de cena de Noronha Lopes representa a renúncia do candidato a transformar-se numa espécie de cordeiro pascal. Noronha não está disponível para o sacrifício, e faz bem. Transforma-se na reserva do clube para o caso de as coisas correrem mal no futuro próximo.Começa agora uma nova era para o Benfica, depois dos penosos anos finais de Vieira. Uma nova era onde já se encontrava o Sporting de Varandas, e que é feita de novos valores, novas práticas e também de uma nova ética.Por tudo isso, Rui Costa precisará também de novos rostos. O futebol português já começou a mudar.