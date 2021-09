Bilhete Postal

Nós, portugueses, temos esta inconsciente sabedoria coletiva de ter acertado sempre na escolha do chefe de Estado em democracia.E não é fácil, a cada momento histórico, assegurar que o Presidente de uma nação seja, de entre as possibilidades de escolha à disposição, o mais bem preparado, o mais bem formado, aquele que dá mais garantias à comunidade nacional. Outros países bem maiores que o nosso, porém mais imaturos, têm descoberto como uma má escolha do chefe de Estado tem enormíssimos, e duradouros, danos para a nação.Jorge Sampaio foi um dos escolhidos para liderar o País, e ficará no lugar que merece na memória coletiva.Num tempo em que escasseiam os líderes decentes, com estatuto intelectual e moral acima da média, o Presidente Sampaio terá um lugar perene no coração dos portugueses.