Bilhete Postal

Arranca amanhã um novo ano letivo, que se deseja mais normal que os anteriores.Apesar de a máscara deixar de ser obrigatória nas ruas, continua em vigor a recomendação para a usar nas salas e nos recreios.A norma parece algo exagerada, mas aceita-se, pelo menos até que a confiança da comunidade escolar se reforce.Bem mais grave seria abrir qualquer exceção ao princípio sagrado que nos deve nortear.A prioridade absoluta terá de ser manter as escolas abertas, e as aulas a funcionar.A escola como espaço de socialização, onde aprendemos a ser, a viver e a conviver, não pode voltar a parar.O futuro das próximas gerações não deve estar dependente de qualquer demagogia sanitária.P.S: o funeral de Sampaio foi uma cerimónia que dignificou o Estado, e mostra como Marcelo, além de tudo o mais, tem sido, no essencial, um institucionalista.