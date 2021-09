Bilhete Postal

É lamentável tudo o que se passou em redor do almoço do presidente da Assembleia da República.As imagens que demonstram a arruaça espalharam-se pelo País. Praticamente todos os portugueses as terão visto, e podem avaliar a gravidade do que se passou.Depois das ofensas ao vice-almirante, parece haver uma escalada de agressividade, verbal e não só. Essa escalada passou pelas atitudes absolutamente incivilizadas do juiz Rui Castro e descambou agora na apatetada gritaria contra Ferro Rodrigues.Entre nós, o negacionismo é cada vez mais sinónimo de puro vandalismo. Para já, vandalismo apenas verbal e intelectual, mas que ameaça agravar-se.A Justiça deve ter mão pesada e preventiva em relação a estes microfenómenos, que constituem uma espécie de terrorismo urbano que está a ser alimentado por obscurantistas odiosos.