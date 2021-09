Bilhete Postal

O combate à pandemia voltou a provar que as câmaras municipais fazem um trabalho de proximidade essencial no apoio às populações.Para um país globalmente pobre como o nosso, é muitas vezes o núcleo do poder local que serve de correia de transmissão entre o Estado e as populações.Só que, apesar dessa relevância, a leitura das eleições municipais tem sido crescentemente distorcida pela leitura nacional dos resultados.O início da campanha eleitoral é por isso ocasião propícia para voltarmos a sublinhar o quão importante é que a escolha democrática do próximo dia 26 seja feita na exata proporção da proposta de cada candidato para os problemas de cada comunidade, e não mais do que isso.Às Autárquicas o que é das Autárquicas.O tempo para o julgamento do Governo e das oposições chegará mais tarde.