Bilhete Postal

Um conjunto de conversas recentes com responsáveis da administração interna acentuou uma preocupação que trago há anos comigo.A progressiva escassez de jovens em idade de procurarem uma carreira está a dificultar cada vez mais o recrutamento para o Estado, por exemplo para as forças de segurança. Essa dificuldade já se nota no presente, mas vai certamente crescer nos próximos anos, porque teremos cada vez menos jovens adultos. A acumulação de anos com baixíssima natalidade agrava o problema. Se na generalidade das funções da economia o recurso à imigração vai mitigando o problema, noutras áreas essa solução não é possível.Só quando o Estado sentir dificuldade em recrutar por falta de pessoas poderemos contar com um sério sobressalto do poder político para combater a baixa da natalidade.