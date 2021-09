Bilhete Postal

A história da menina Vera, de 12 anos, convoca emoções contraditórias e justifica máxima cautela no julgamento das partes envolvidas.Os portugueses conheceram o drama desta menina através de um trabalho jornalístico notável, pleno de sensibilidade e rigor, da equipa do CM e da CMTV - Ana Leal, João Aveiro, Miguel Conceição, Catarina Rodrigues.A mãe de Vera não quer que a filha seja vacinada. O pai quer. E assim, Vera vive praticamente na clandestinidade com a mãe, em fuga do pai, à espera que um tribunal decida.O drama está longe do fim, como se viu ontem, à porta da escola da menina.Vera é uma criança, e em qualquer disputa parental a criança deve estar acima de tudo.Saibam os pais - ambos - pensar unicamente no interesse da filha.Só assim estarão à altura do seu estatuto de pais de uma menina na encruzilhada.