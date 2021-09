Bilhete Postal

Eventualmente para surpresa da maioria, Rui Costa tem feito tudo bem desde que se viu à frente dos destinos da instituição.A declaração de ontem, com a segurança de um verdadeiro teleponto televisivo, voltou a ser certeira.Tal como Luís Filipe Vieira, há um ano, teve a sorte de ser embalado por um início de campeonato fulgurante, este ano as eleições surgem em plena euforia futebolística.Com a vantagem adicional, para Rui Costa, de ter garantido o apuramento para a Champions, uma pedra no sapato de que, na época passada, Vieira não conseguiu libertar-se.Parece impossível que tanta turbulência na Luz não encontre nenhuma voz capaz de unir a oposição.A inexistência de um candidato credível, disposto a ir a votos, adia a clarificação.Só uma enorme inabilidade a formar a direção poderá afastar Rui Costa de uma eleição tranquila.