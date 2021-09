Bilhete Postal

Temos todos notado que a vida, se ainda não voltou ao normal, para lá caminha. Nas escolas, nas empresas, nos restaurantes, e, claro, no trânsito das grandes cidades, que já está em níveis pré-pandemia.O pandemónio dos acessos a Lisboa, por exemplo, voltou a não dar tréguas. E se regressam os problemas do quotidiano, voltam também preocupações antigas, como a segurança rodoviária.A notícia dos radares do futuro, supostamente "inteligentes", que vão inundar o País, mostra como o novo mundo traz de volta vícios antigos.Transformar o combate à sinistralidade numa mera caça à multa é um deles.Pior ainda é voltar a acenar com o limite de 30 km/hora no centro das cidades.Só se entende se a ideia for levar os condutores a perder a cabeça em cidades cada vez mais caóticas.Bom senso é o mínimo que se exige.