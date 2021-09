Bilhete Postal

Perante a dimensão astronómica das fraudes e dos buracos originados pela banca nas últimas décadas, João Rendeiro é aquilo a que se pode chamar "um pequeno banqueiro".Porém, as últimas 48 horas elevam-no a uma outra dimensão.Ao fim de tantos anos, tantas diligências, tantas oportunidades para acautelar um desfecho como este, é quase anedótica a forma como Rendeiro, condenado a uma pena de prisão com trânsito em julgado, consegue escapar ao castigo que lhe foi aplicado por um dos seus crimes.Ao fugir para o estrangeiro para fintar definitivamente a Justiça, João Rendeiro passa a ser símbolo vivo do fracasso da Justiça e do nosso Estado de Direito.Não contente por colocar a nu a fragilidade das instituições, Rendeiro ainda alega legítima defesa.E dessa forma ri-se da nossa impotência.