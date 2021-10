Bilhete Postal

São preocupantes os sinais dados pela governação a seguir às autárquicas.Primeiro, as críticas públicas de um ministro a outro. Lamentável. Se há divergências, deviam ser tratadas à porta fechada.Pior: o alvo de Pedro Nuno Santos foi o ministro das Finanças. Ora, João Leão deveria ser poupado a uma humilhação deste género nas vésperas do Orçamento do Estado.Mais grave ainda é o episódio das mudanças nas Forças Armadas. Querer trocar de chefia da Armada sem que antes tenha havido articulação com o Presidente da República é um ato inimaginável sob o ponto de vista da dignidade do Estado. Até parece um esquecimento planeado para causar estrondo e polémica.O ministro da Defesa deu uma imagem de golpista, passando por cima das instituições sem qualquer respeito.Será o Governo ainda uma equipa?