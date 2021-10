Bilhete Postal

Má sorte ganhar as eleições. Eis o resumo da farsa política que se vive à direita.Rio e Chicão ganharam no domingo. Eis o que conseguiram: travaram a bazuca de Costa, relativizaram os louros do Governo pelo fim da pandemia, neutralizaram o delfim, Medina, e, mais importante que tudo, conquistaram Lisboa para a direita.Ora, já todos percebemos que as chaves do cofre estão com Moedas. O próximo ciclo político será determinado pelo novo autarca de Lisboa. Perante esta evidência, o que fazem os adversários internos de Rio e Chicão?Anunciam disputas pelos partidos contra os líderes vencedores, como se nada se tivesse passado.Podia ser mera ingratidão, mas na realidade é sintoma de um total desfasamento da realidade. E se calhar ajuda a perceber a dificuldade que a direita tem tido nos últimos anos em Portugal.