Bilhete Postal

Domingo plácido que acaba cheio de notícias, a fazer-nos pensar. A maldição dos offshores volta a atacar. Será que não há maneira de o ocidente terminar com esta praga que nos vai corroendo a todos, na confiança nos políticos e nas instituições?Mas há mais. A luta pelo poder à direita. Subitamente, as elites dos sociais-democratas começam a recear que o País caia nas mãos de Rui Rio. Voltaremos a este tema.Porque, no fim do dia, um evento único a tudo se sobrepõe. A seleção portuguesa de futsal é campeã do Mundo. É útil um balanço: Portugal foi, nos últimos 10 anos, campeão europeu de futebol, ganhou títulos em futebol de praia, nos jovens, e agora a glória maior em futsal.Não tem o impacto público do vice-almirante, claro, mas merece também uma homenagem. O presidente da Federação marca a história do futebol. A década de ouro tem a sua marca.É justo que se diga.