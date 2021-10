Bilhete Postal

Impressionam os números, impressiona a dimensão da dor, mais de 210 mil crianças vítimas de abusos nos últimos 70 anos, só na Igreja francesa. Impressiona a força com que o Papa Francisco se confessa envergonhado.A dimensão do horror, os detalhes dos abusos que agora são descobertos, os traumas deixados em milhares de vítimas – tudo isto é de tal forma avassalador que parece atirar o drama para uma dimensão abstrata.Mas não, infelizmente não, trata-se de revelações muito concretas e horrorosas.O esforço para descobrir e revelar a verdade dos abusos à sombra da Igreja é, em muitos casos, a homenagem possível a quem tudo perdeu, a quem tudo deixou para trás.Que as forças não faltem ao Papa Francisco no combate - e na punição que ainda for possível - aos responsáveis por esta realidade infernal.