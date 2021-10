Bilhete Postal

A governação está transformada num jogo de sombras. O governador Centeno alerta contra o despesismo do Estado, mas, na verdade, trata-se de apoiar o ministro Leão, que está debaixo de fogo no Governo por causa da rédea curta no défice e na dívida, a tal ponto que Costa tem de lançar água na fervura. Sem contas sãs não há futuro, lembra o primeiro-ministro.O jogo de sombras prolonga-se pelo Orçamento que hoje será entregue no Parlamento. O PCP diz que está preocupado, mas lá o irá viabilizar, de uma maneira ou de outra. O abraço de urso do PS aos comunistas continua, imparável na História.Luz e sombras. Há a sensação, clara mas difusa, de que algo se move por baixo da superfície. Vastas, talvez crescentes camadas da sociedade anseiam pela mudança.Mas essa mudança ainda não tem corpo nem substância.