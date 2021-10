Bilhete Postal

Uma das artes mais nobres do jornalismo. Descodificar realidades abstratas. Trocar por miúdos. Pegar no Orçamento do Estado e fazer as contas ao que significa para cada um de nós - vem daí a expressão "orçamento no seu bolso", tão elogiada e que tanto honra o nossoAlguns exemplos retirados das últimas edições: a função pública é aumentada 0,9%. Ou seja, 46 cêntimos diários. A propósito, também algumas pensões terão aumento extraordinário de 10 euros. Representa cerca de 30 cêntimos diários. E o IRS jovem? Para fixar os mais novos, traz um benefício de 25 euros por mês.É por tudo isto que não nos deve escandalizar a tão anunciada descida do IRS. 50 euros, em média.Como já aqui tínhamos previsto, o Orçamento ainda vai ter muito que geringonçar até ser aprovado no Parlamento.