Bilhete Postal

Há um escândalo escondido no Orçamento do Estado. Pela calada, o Governo socialista prepara-se para reforçar o financiamento da RTP em vários milhões de euros.À custa de quem? De todos os clientes das operadoras de TV por cabo, que passam a pagar mais uma taxa anual de 2 euros, destinada a sustentar os vícios do monstro despesista que é a televisão do Estado. Os sinais de que se preparava o arranjinho já vêm de longe.Tanto o secretário de Estado Artur Silva como a nova gestão da empresa não têm conseguido esconder o apetite voraz. Com a luz pela hora da morte era difícil defender o aumento da contribuição que pagamos na fatura da eletricidade. A alternativa arranjada foi este truque com a mensalidade do cabo.Em vez de obrigar a empresa a modernizar-se, o Governo vai alimentar as clientelas da RTP com uns bons milhões adicionais.