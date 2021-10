Bilhete Postal

Estará o País a caminho da tempestade perfeita? Misto de crise económica grave com paralisação política, mais o risco de ingovernabilidade?Os próximos dias o dirão - já tínhamos visto que o ciclo político estava a acelerar. O preço explosivo da gasolina vai repercutir rapidamente em toda a cadeia de valor, incluindo produtos de primeira necessidade. Não tarda começará a haver protestos sérios, o que vai pressionar a esquerda, cada vez mais entalada por causa do Orçamento do Estado. Como poderá o PCP apoiar o Governo num momento destes?Marcelo já avisou que, se acontecer o pior, vamos a votos, e Rio aproveitou, lesto, para se posicionar. Mas - o grande mas! - qual é a real possibilidade de as eleições pouparem o País a um cenário de ingovernabilidade, com blocos antagónicos de maiorias inviáveis?Será este novo normal que nos levará a Legislativas antecipadas?