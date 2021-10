Bilhete Postal

Saúde, justiça e administração interna constituem um autêntico triângulo das bermudas, no interior do qual está a desaparecer a estabilidade governativa.Multiplicam-se os casos de rixas, zaragatas e distúrbios em espaços públicos e privados, sem que as autoridades consigam encontrar a melhor estratégia para tranquilizar os cidadãos.A sensação de insegurança nas grandes cidades é real, manifesta-se de uma forma que não se via há muito tempo na sociedade portuguesa, e isso é muito surpreendente porque acabámos de sair de uma instável situação de pandemia.A novela do orçamento afastou do radar o tema da remodelação. Ele voltará, de rompante, uma vez resolvido o arrufo de namorados entre a esquerda. E aí, o ministro Cabrita rivaliza com Marta Temido como governante que deixará pior herança atrás de si.