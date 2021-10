Bilhete Postal

Será melhor para o País ir a votos? Uma coisa é o Estado distribuir riqueza que não produz. Outra bem diferente é recolocar Portugal nos radares dos mercados globais.A espiral dos juros é trauma de que nos lembramos. Se há legado que Costa pode deixar é ter corrigido a natureza e a perceção do PS como partido que não sabia governar os dinheiros públicos, obra de Sócrates. Será património a desperdiçar?Costa terá de decidir entre o Orçamento e a notação da dívida. Ir a votos talvez tenha custos inesperados, mas pode vir a ser a solução mais racional.Para já, o primeiro-ministro guarda espaço para poder vitimizar-se. Virá daí a súbita humildade, registada em baixo pela pena incisiva do António Maia, que volta ao contacto diário com os leitores do Correio da Manhã?Quem sabe se não teremos em breve António Costa a pedir aos portugueses que o deixem trabalhar.