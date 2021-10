Bilhete Postal

O primeiro-ministro diz que fomos apanhados pela armadilha da ecologia: "É preciso todos termos consciência que com o agravamento internacional da taxa de carbono o custo da gasolina e do gasóleo vai continuar a subir." Aumentar o preço dos combustíveis em nome do ambiente parecia ser um daqueles consensos absolutos na sociedade moderna.O problema é que a cobrança de taxas para penalizar o uso de combustíveis fósseis ameaça agora colocar em causa o bem-estar coletivo, o desenvolvimento económico e até a paz social, se tudo isto descambar na previsível conflitualidade. Só que a ideia de Costa é uma falsa questão. A fiscalidade é sempre uma opção, baseada em escolhas políticas. As taxas de carbono podem ser compensadas com acertos noutro tipo de fiscalidade.Culpar o ambiente pelo inferno dos preços da gasolina mais parece desculpa de mau poluidor.