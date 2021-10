Bilhete Postal

O debate parlamentar de ontem teve a virtude de chamar a tenção para o que se está a passar no concurso para o 5G. Não é muito fácil de explicar, é ainda mais difícil de entender. E somos todos nós, portugueses, que ficamos a perder.Desde logo, o concurso definido pela entidade reguladora está a ficar interminável. Além disso, a verba exigida às operadoras é elevada, e o resultado mais provável é que o investimento, depois dos leilões, venha a ser muito reduzido. Finalmente, o imbróglio jurídico é tão intrincado que o mais certo é acabar tudo em tribunal.Dizem as vozes conhecedoras do processo e do contexto de investimento que, neste momento, há poucas dúvidas de que não haverá 5G em Portugal antes de 2023 ou mesmo 2024. Ora, a generalidade dos países europeus já está com o 5G ativo.Quem ganha com a perpetuação deste atraso?