Bilhete Postal

É em situações de crise que se impõe o máximo de racionalidade.Se o Orçamento do Estado chumba, claro que deve haver eleições. Qualquer plano B, seja de Costa, seja de Marcelo, quer meta uma reviravolta inesperada do PCP, quer, de forma mais surrealista, envolva uma qualquer geometria variável em redor, por exemplo, do PSD/Madeira, mais não fará do que prolongar a agonia provocada por esta crise política. Portanto, vamos a votos, que urge clarificar, e vamos a votos o mais depressa possível.Mas atenção. Ir a votos é urgente, mas não de qualquer maneira. O chefe do Estado deve respeitar os timings dos partidos da oposição que estão em processo de mudança.Marcelo deve dar tempo para que PSD e CDS resolvam a liderança em prazos razoáveis. Qualquer outra opção seria inaceitável do ponto de vista democrático.