Bilhete Postal

No debate parlamentar ficou claro a diferença entre António Costa e a generalidade da oposição, geringonça incluída. Costa fala claro e sabe o que quer. Não se demite. Será o candidato do PS em eleições antecipadas.E ainda um bónus para a esquerda: ele fez tudo, os portugueses lá fora não vos compreendem, disse o primeiro-ministro para o PCP e Bloco. Está muito enganado quem pensar que Costa está numa embrulhada.Na verdade, a iniciativa política e a clareza estratégica estão do lado do chefe do Governo. Costa tem a vida facilitada: com o PC e o Bloco a votarem ao lado do Chega, está aberta uma via verde para o voto útil à esquerda.Marcelo bem pode tentar um plano B ou um ‘Orçamento da poncha’, que Costa tem a faca e o queijo na mão.Esta tarde, Jerónimo e Catarina vão ganhar. Como Pirro, correm o risco de dizer que com um triunfo destes estão perdidos.