Bilhete Postal

Costa já tem o seu ‘script’ perfeito. Pequeno exercício de memória: quando o treinador do FC Porto Bobby Robson foi campeão em pleno Estádio de Alvalade, depois de ter sido despedido do Sporting, festejou o título de forma fleumática, com uma frase singela. "É o script perfeito."Voltemos ao início, ao ‘script’, à narrativa que Costa passa a ter à disposição. Derrubado pela esquerda depois de tudo fazer para salvaguardar a geringonça, pode ir a votos como vítima de traição por parte dos seus, que preferiram votar com o Chega e com a direita a ficarem junto dos seus. Nunca houve tantas condições para o voto útil à esquerda.No fundo, seria o funeral definitivo do arco da governação. Todos os eleitores de esquerda podem contribuir para o governo da nação, desde que votem no PS. Se isto não é um ‘script’ perfeito para ir a eleições, não sei o que será.