Bilhete Postal

O grande tema das próximas semanas será o dos limites à atuação do Governo, uma vez decidido que vamos a votos.Até que ponto pode António Costa usar os recursos públicos em prol do que poderá objetivamente ser considerado como pré-campanha?Os primeiros exemplos já aí estão. Os salários da Função Pública podem subir. O salário mínimo também. O ajuste normal das pensões pode avançar. Já o preço da gasolina desce significativamente. Que mais se seguirá?Aos poucos, a extrema-esquerda cai em si, e percebe a dimensão da armadilha que lhe foi estendida. Muito do que estava no Orçamento chumbado vai ser executado pelo Governo em ritmo eleitoral.A direita, pelo seu lado, já tem trabalho que chegue a reorganizar-se.Irá Costa recorrer ao velho slogan cavaquista "Portugal não pode parar"?.