Bilhete Postal

Marcelo prepara-se para anunciar a data das eleições, e isso gerou um bizarro burburinho. Os poderes instalados no PSD e no CDS querem Legislativas o mais depressa possível para evitarem disputas internas pela liderança, e têm o apoio oportunista da esquerda, que julga tirar benefícios dessa pressa.Rio e ‘Chicão’ saem pessimamente desta fotografia. Líderes de direita e de centro-direita que fogem ao confronto democrático arriscam tornar-se infrequentáveis. A polémica tem apertado o cerco em redor do Chefe de Estado nos últimos dias, com pressões cruzadas.Pois bem: hoje, considero relevante pressionar o Presidente, em nome da decência. Marcar Legislativas para antes do fim de janeiro, sem dar aos partidos o tempo necessário para a definição das lideranças, seria um erro gravíssimo e iria empobrecer enormemente a democracia.