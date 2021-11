Bilhete Postal

O que se está a passar na vacinação começa a ser angustiante, e é bom que comecemos a olhar para o problema, porque os números da Covid estão a subir. Com eles regressam também alguns rostos da incompetência que quase nos levou para o abismo, no início do ano.Gente que permaneceu agarrada aos lugares mesmo depois do falhanço da estratégia inicial. Neste momento não se entende o que está a ser feito nem qual é a estratégia a seguir. Não há definição clara de quem precisa da terceira dose, nem de quem a vai receber, e como. Não há planos que se percebam para intervir nos grupos de risco, como lares de idosos e pessoal da saúde. Imagine-se que até já voltou o velho absurdo de convocar idosos por SMS.Com o vice-almirante, escapámos por pouco ao falhanço da vacinação. Às portas do inverno, ainda iremos a tempo de evitar o regresso do caos dos tempos iniciais?