Bilhete Postal

A investigação judicial que desmascarou a rede de tráfico de diamantes e de droga montada em redor da presença militar portuguesa nas missões da ONU é uma notícia que só pode ser aplaudida.A confirmarem-se as suspeitas, trata-se de uma ação criminosa que tira lucro das situações mais desumanas que existem em África, a coberto do prestígio da representação nacional.O facto de as suspeitas envolverem militares não nos deve levar a confundir o todo com as partes. A existência de elementos suspeitos de crimes não pode manchar as instituições como um todo, muito menos pode colocar em causa o nível de excelência que as Forças Armadas portuguesas atingem, e veem reconhecido, nas missões internacionais.Que a investigação da Justiça vá até ao fim. Só assim se conseguirá separar o trigo do joio.