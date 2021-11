Bilhete Postal

E de repente eis que a vacinação regressa ao espaço público, com estrondo.Os sinais de desnorte do sistema de saúde multiplicam-se. De cada vez que o almirante diz que não é nenhum Sebastião, lembramo-nos de imediato das saudades que temos dos seus tempos à frente do processo. Fala Gouveia e Melo: "Voltaram as ideias peregrinas". Pois, para nossa desgraça.Imaginemos que as infeções regressam aos milhares. O Natal irá multiplicá-las ainda mais. Os casos graves e as hospitalizações vão crescer. Só não haverá novo crescimento intolerável do número de mortos se a população mais vulnerável não tiver, entretanto, recebido a terceira dose.Ora, o Governo está em funções. Será responsável por tudo o que se passar. É urgente retirar de cena a diretora-geral da Saúde e recolocar o processo nos eixos. A propósito: onde pára a ministra Temido?